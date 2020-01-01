Zeuz (ZEUZ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zeuz (ZEUZ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zeuz (ZEUZ) informācija

Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zeuz.trade
Tehniskais dokuments:
https://docs.zeuz.trade

Zeuz (ZEUZ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zeuz (ZEUZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 32.86K
$ 32.86K

Kopējais apjoms: $ 1.00B
$ 1.00B

Apjoms apgrozībā: $ 1.00B
$ 1.00B

FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 32.86K
$ 32.86K

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00512081

Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0

Pašreizējā cena: $ 0
$ 0


Zeuz (ZEUZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zeuz (ZEUZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZEUZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZEUZ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZEUZ tokenomiku, uzzini ZEUZ tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.