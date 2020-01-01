Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomika

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zeus Network zBTC (ZBTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zeus Network zBTC (ZBTC) informācija

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://btc.apollodex.io/

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 47.32M
Kopējais apjoms:
$ 413.01
Apjoms apgrozībā:
$ 413.01
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 47.32M
Visu laiku augstākā cena:
$ 123,873
Visu laiku zemākā cena:
$ 74,576
Pašreizējā cena:
$ 114,486
Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZBTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZBTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZBTC tokenomiku, uzzini ZBTC tokena reāllaika cenu!

ZBTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZBTC? Mūsu ZBTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.