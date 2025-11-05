BiržaDEX+
Reāllaika ZeroX King cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 0XK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 0XK cenas tendenci MEXC.Reāllaika ZeroX King cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 0XK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 0XK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 0XK

0XK Cenas informācija

Kas ir 0XK

0XK Oficiālā tīmekļa vietne

0XK Tokenomika

0XK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ZeroX King logotips

ZeroX King Cena (0XK)

Nav sarakstā

1 0XK uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ZeroX King (0XK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:40:47 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000345
$ 0.00000345$ 0.00000345

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZeroX King (0XK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 0XK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 0XK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00000345, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 0XK ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZeroX King (0XK) tirgus informācija

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Pašreizējais ZeroX King tirgus maksimums ir $ 7.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 0XK apjoms apgrozībā ir 45.63B ar kopējo apjomu 45633531711.859085. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.48K.

ZeroX King (0XK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZeroX King uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZeroX King uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZeroX King uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZeroX King uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-28.50%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir ZeroX King (0XK)?

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZeroX King (0XK) resurss

Oficiālā interneta vietne

ZeroX King cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZeroX King (0XK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZeroX King (0XK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZeroX King prognozes.

Apskati ZeroX King cenas prognozi!

0XK uz vietējām valūtām

ZeroX King (0XK) tokenomika

ZeroX King (0XK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 0XK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZeroX King (0XK)

Kāda ir ZeroX King (0XK) vērtība šodien?
Reāllaika 0XK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 0XK uz USD cena?
Pašreizējā 0XK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZeroX King tirgus maksimums?
0XK tirgus maksimums ir $ 7.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 0XK apjoms apgrozībā?
0XK apjoms apgrozībā ir 45.63B USD.
Kāda bija 0XK vēsturiski augstākā cena?
0XK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00000345 USD apmērā.
Kāda bija 0XK vēsturiski zemākā cena?
0XK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 0XK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 0XK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 0XK šogad kāps augstāk?
0XK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 0XK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:40:47 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

