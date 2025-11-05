BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika ZeroTrust cena šodien ir 0.0078653 USD. Seko līdzi reāllaika ZERØ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZERØ cenas tendenci MEXC.Reāllaika ZeroTrust cena šodien ir 0.0078653 USD. Seko līdzi reāllaika ZERØ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZERØ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZERØ

ZERØ Cenas informācija

Kas ir ZERØ

ZERØ Oficiālā tīmekļa vietne

ZERØ Tokenomika

ZERØ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ZeroTrust logotips

ZeroTrust Cena (ZERØ)

Nav sarakstā

1 ZERØ uz USD reāllaika cena:

$0.00788294
$0.00788294$0.00788294
-16.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ZeroTrust (ZERØ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:44 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00688063
$ 0.00688063$ 0.00688063
24h zemākā
$ 0.00958035
$ 0.00958035$ 0.00958035
24h augstākā

$ 0.00688063
$ 0.00688063$ 0.00688063

$ 0.00958035
$ 0.00958035$ 0.00958035

$ 0.01017111
$ 0.01017111$ 0.01017111

$ 0.00134542
$ 0.00134542$ 0.00134542

-2.74%

-16.53%

+2.11%

+2.11%

ZeroTrust (ZERØ) reāllaika cena ir $0.0078653. Pēdējo 24 stundu laikā ZERØ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00688063 līdz augstākajai $ 0.00958035, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZERØ visu laiku augstākā cena ir $ 0.01017111, savukārt zemākā - $ 0.00134542.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZERØ ir mainījies par -2.74% pēdējā stundā, par -16.53% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) tirgus informācija

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

367.74M
367.74M 367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ZeroTrust tirgus maksimums ir $ 2.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZERØ apjoms apgrozībā ir 367.74M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.87M.

ZeroTrust (ZERØ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZeroTrust uz USD bija $ -0.001558556048805072.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZeroTrust uz USD bija $ +0.0153379980.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZeroTrust uz USD bija $ +0.0150767725.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZeroTrust uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001558556048805072-16.53%
30 dienas$ +0.0153379980+195.01%
60 dienas$ +0.0150767725+191.69%
90 dienas$ 0--

Kas ir ZeroTrust (ZERØ)?

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ZeroTrust (ZERØ) resurss

Oficiālā interneta vietne

ZeroTrust cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZeroTrust (ZERØ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZeroTrust (ZERØ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZeroTrust prognozes.

Apskati ZeroTrust cenas prognozi!

ZERØ uz vietējām valūtām

ZeroTrust (ZERØ) tokenomika

ZeroTrust (ZERØ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZERØ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZeroTrust (ZERØ)

Kāda ir ZeroTrust (ZERØ) vērtība šodien?
Reāllaika ZERØ cena USD ir 0.0078653 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZERØ uz USD cena?
Pašreizējā ZERØ uz USD cena ir $ 0.0078653. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZeroTrust tirgus maksimums?
ZERØ tirgus maksimums ir $ 2.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZERØ apjoms apgrozībā?
ZERØ apjoms apgrozībā ir 367.74M USD.
Kāda bija ZERØ vēsturiski augstākā cena?
ZERØ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01017111 USD apmērā.
Kāda bija ZERØ vēsturiski zemākā cena?
ZERØ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00134542 USD.
Kāds ir ZERØ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZERØ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZERØ šogad kāps augstāk?
ZERØ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZERØ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:44 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,188.94
$99,188.94$99,188.94

-3.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,168.50
$3,168.50$3,168.50

-9.65%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.38
$149.38$149.38

-7.49%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1121
$2.1121$2.1121

-7.44%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,188.94
$99,188.94$99,188.94

-3.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,168.50
$3,168.50$3,168.50

-9.65%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.38
$149.38$149.38

-7.49%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1121
$2.1121$2.1121

-7.44%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15623
$0.15623$0.15623

-4.69%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0341
$2.0341$2.0341

+1,256.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13980
$0.13980$0.13980

+811.34%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000183
$0.000000000183$0.000000000183

+112.79%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000670
$0.0000670$0.0000670

+63.41%