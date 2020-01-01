Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zero Ontology System (SOLFUNMEME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) informācija

Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.solfunmeme.com
Tehniskais dokuments:
https://github.com/meta-introspector/meta-meme

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 217.88K
Kopējais apjoms:
$ 999.83M
Apjoms apgrozībā:
$ 946.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 230.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00046765
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00005955
Pašreizējā cena:
$ 0.00023011
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOLFUNMEME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOLFUNMEME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOLFUNMEME tokenomiku, uzzini SOLFUNMEME tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.