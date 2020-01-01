Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zenko Protocol (ZENKO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zenko Protocol (ZENKO) informācija

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 155.00M
$ 155.00M$ 155.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 37.80M
$ 37.80M$ 37.80M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.076833
$ 0.076833$ 0.076833
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03016829
$ 0.03016829$ 0.03016829
Pašreizējā cena:
$ 0.0377968
$ 0.0377968$ 0.0377968

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZENKO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZENKO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZENKO tokenomiku, uzzini ZENKO tokena reāllaika cenu!

ZENKO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZENKO? Mūsu ZENKO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

