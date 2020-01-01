Zeitgeist (ZTG) tokenomika

Zeitgeist (ZTG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Zeitgeist (ZTG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Zeitgeist (ZTG) informācija

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Zeitgeist (ZTG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 309.33K
$ 309.33K
Kopējais apjoms:
$ 115.46M
$ 115.46M
Apjoms apgrozībā:
$ 92.14M
$ 92.14M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 387.65K
$ 387.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.325145
$ 0.325145
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00322863
$ 0.00322863
Pašreizējā cena:
$ 0.00335734
$ 0.00335734

Zeitgeist (ZTG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Zeitgeist (ZTG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZTG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZTG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZTG tokenomiku, uzzini ZTG tokena reāllaika cenu!

ZTG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZTG? Mūsu ZTG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.