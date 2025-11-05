BiržaDEX+
Reāllaika ZARO Coin cena šodien ir 0.00084642 USD. Seko līdzi reāllaika ZARO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZARO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZARO

ZARO Cenas informācija

Kas ir ZARO

ZARO Tehniskais dokuments

ZARO Oficiālā tīmekļa vietne

ZARO Tokenomika

ZARO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ZARO Coin logotips

ZARO Coin Cena (ZARO)

Nav sarakstā

1 ZARO uz USD reāllaika cena:

$0.00084255
$0.00084255$0.00084255
-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
ZARO Coin (ZARO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:27 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00079059
$ 0.00079059$ 0.00079059
24h zemākā
$ 0.00093478
$ 0.00093478$ 0.00093478
24h augstākā

$ 0.00079059
$ 0.00079059$ 0.00079059

$ 0.00093478
$ 0.00093478$ 0.00093478

$ 0.00162395
$ 0.00162395$ 0.00162395

$ 0.00025487
$ 0.00025487$ 0.00025487

-0.94%

-8.77%

-16.25%

-16.25%

ZARO Coin (ZARO) reāllaika cena ir $0.00084642. Pēdējo 24 stundu laikā ZARO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00079059 līdz augstākajai $ 0.00093478, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZARO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00162395, savukārt zemākā - $ 0.00025487.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZARO ir mainījies par -0.94% pēdējā stundā, par -8.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZARO Coin (ZARO) tirgus informācija

$ 597.57K
$ 597.57K$ 597.57K

--
----

$ 847.76K
$ 847.76K$ 847.76K

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ZARO Coin tirgus maksimums ir $ 597.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ZARO apjoms apgrozībā ir 704.87M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 847.76K.

ZARO Coin (ZARO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ZARO Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ZARO Coin uz USD bija $ -0.0002499384.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ZARO Coin uz USD bija $ -0.0002082888.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ZARO Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.77%
30 dienas$ -0.0002499384-29.52%
60 dienas$ -0.0002082888-24.60%
90 dienas$ 0--

Kas ir ZARO Coin (ZARO)?

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

ZARO Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZARO Coin (ZARO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZARO Coin (ZARO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZARO Coin prognozes.

Apskati ZARO Coin cenas prognozi!

ZARO uz vietējām valūtām

ZARO Coin (ZARO) tokenomika

ZARO Coin (ZARO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZARO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ZARO Coin (ZARO)

Kāda ir ZARO Coin (ZARO) vērtība šodien?
Reāllaika ZARO cena USD ir 0.00084642 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZARO uz USD cena?
Pašreizējā ZARO uz USD cena ir $ 0.00084642. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZARO Coin tirgus maksimums?
ZARO tirgus maksimums ir $ 597.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZARO apjoms apgrozībā?
ZARO apjoms apgrozībā ir 704.87M USD.
Kāda bija ZARO vēsturiski augstākā cena?
ZARO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00162395 USD apmērā.
Kāda bija ZARO vēsturiski zemākā cena?
ZARO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00025487 USD.
Kāds ir ZARO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZARO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ZARO šogad kāps augstāk?
ZARO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZARO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:27 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

