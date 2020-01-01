ZARA AI (ZARA) tokenomika

ZARA AI (ZARA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZARA AI (ZARA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ZARA AI (ZARA) informācija

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zaraai.xyz

ZARA AI (ZARA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZARA AI (ZARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 422.05K
$ 422.05K
Kopējais apjoms:
$ 647.29M
$ 647.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 625.42M
$ 625.42M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 436.80K
$ 436.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02553514
$ 0.02553514
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00067397
$ 0.00067397

ZARA AI (ZARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZARA AI (ZARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZARA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZARA tokenomiku, uzzini ZARA tokena reāllaika cenu!

ZARA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZARA? Mūsu ZARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

