ZALPHA (ZALPHA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ZALPHA (ZALPHA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ZALPHA (ZALPHA) informācija

ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins.

It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights.

ZapAlpha combines:

  1. Bots that automatically track and analyze tokens for you.

  2. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you.

  3. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://zapalpha.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha

ZALPHA (ZALPHA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ZALPHA (ZALPHA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.00K
Kopējais apjoms:
$ 991.68M
Apjoms apgrozībā:
$ 991.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
ZALPHA (ZALPHA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ZALPHA (ZALPHA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZALPHA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZALPHA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZALPHA tokenomiku, uzzini ZALPHA tokena reāllaika cenu!

ZALPHA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ZALPHA? Mūsu ZALPHA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.