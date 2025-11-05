BiržaDEX+
Reāllaika YUUKI cena šodien ir 0.00173969 USD. Seko līdzi reāllaika YUUKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YUUKI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YUUKI

YUUKI Cenas informācija

Kas ir YUUKI

YUUKI Tehniskais dokuments

YUUKI Oficiālā tīmekļa vietne

YUUKI Tokenomika

YUUKI Cenas prognoze

YUUKI logotips

YUUKI Cena (YUUKI)

Nav sarakstā

1 YUUKI uz USD reāllaika cena:

$0.00173969
$0.00173969$0.00173969
-11.70%1D
mexc
USD
YUUKI (YUUKI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:20 (UTC+8)

YUUKI (YUUKI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0017485
$ 0.0017485$ 0.0017485
24h zemākā
$ 0.00197174
$ 0.00197174$ 0.00197174
24h augstākā

$ 0.0017485
$ 0.0017485$ 0.0017485

$ 0.00197174
$ 0.00197174$ 0.00197174

$ 0.03770389
$ 0.03770389$ 0.03770389

$ 0.00175682
$ 0.00175682$ 0.00175682

-2.30%

-11.70%

-25.18%

-25.18%

YUUKI (YUUKI) reāllaika cena ir $0.00173969. Pēdējo 24 stundu laikā YUUKI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0017485 līdz augstākajai $ 0.00197174, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YUUKI visu laiku augstākā cena ir $ 0.03770389, savukārt zemākā - $ 0.00175682.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YUUKI ir mainījies par -2.30% pēdējā stundā, par -11.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YUUKI (YUUKI) tirgus informācija

$ 36.53K
$ 36.53K$ 36.53K

--
----

$ 36.53K
$ 36.53K$ 36.53K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Pašreizējais YUUKI tirgus maksimums ir $ 36.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YUUKI apjoms apgrozībā ir 21.00M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.53K.

YUUKI (YUUKI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas YUUKI uz USD bija $ -0.000230717624027813.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas YUUKI uz USD bija $ -0.0007465921.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas YUUKI uz USD bija $ -0.0015414204.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas YUUKI uz USD bija $ -0.014623210557593877.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000230717624027813-11.70%
30 dienas$ -0.0007465921-42.91%
60 dienas$ -0.0015414204-88.60%
90 dienas$ -0.014623210557593877-89.36%

Kas ir YUUKI (YUUKI)?

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

YUUKI cenas prognoze (USD)

Kāda būs YUUKI (YUUKI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YUUKI (YUUKI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YUUKI prognozes.

Apskati YUUKI cenas prognozi!

YUUKI uz vietējām valūtām

YUUKI (YUUKI) tokenomika

YUUKI (YUUKI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YUUKI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par YUUKI (YUUKI)

Kāda ir YUUKI (YUUKI) vērtība šodien?
Reāllaika YUUKI cena USD ir 0.00173969 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YUUKI uz USD cena?
Pašreizējā YUUKI uz USD cena ir $ 0.00173969. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YUUKI tirgus maksimums?
YUUKI tirgus maksimums ir $ 36.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YUUKI apjoms apgrozībā?
YUUKI apjoms apgrozībā ir 21.00M USD.
Kāda bija YUUKI vēsturiski augstākā cena?
YUUKI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03770389 USD apmērā.
Kāda bija YUUKI vēsturiski zemākā cena?
YUUKI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00175682 USD.
Kāds ir YUUKI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YUUKI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YUUKI šogad kāps augstāk?
YUUKI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YUUKI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:27:20 (UTC+8)

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

