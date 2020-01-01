YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomika

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par YUPFUN Token (YUPFUN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

YUPFUN Token (YUPFUN) informācija

YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://yup.fun
Tehniskais dokuments:
https://yup.fun/white-paper

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 181.21K
$ 181.21K$ 181.21K
Kopējais apjoms:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 181.21K
$ 181.21K$ 181.21K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00018123
$ 0.00018123$ 0.00018123

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YUPFUN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YUPFUN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YUPFUN tokenomiku, uzzini YUPFUN tokena reāllaika cenu!

YUPFUN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YUPFUN? Mūsu YUPFUN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.