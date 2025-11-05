BiržaDEX+
Reāllaika Yunai by Virtuals cena šodien ir 0.00292544 USD. Seko līdzi reāllaika YUNAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YUNAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YUNAI

YUNAI Cenas informācija

Kas ir YUNAI

YUNAI Oficiālā tīmekļa vietne

YUNAI Tokenomika

YUNAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Yunai by Virtuals logotips

Yunai by Virtuals Cena (YUNAI)

Nav sarakstā

1 YUNAI uz USD reāllaika cena:

$0.00292544
$0.00292544$0.00292544
-4.80%1D
mexc
USD
Yunai by Virtuals (YUNAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Yunai by Virtuals (YUNAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00273129
$ 0.00273129$ 0.00273129
24h zemākā
$ 0.00314944
$ 0.00314944$ 0.00314944
24h augstākā

$ 0.00273129
$ 0.00273129$ 0.00273129

$ 0.00314944
$ 0.00314944$ 0.00314944

$ 0.00559535
$ 0.00559535$ 0.00559535

$ 0.00164325
$ 0.00164325$ 0.00164325

+1.01%

-4.86%

-18.80%

-18.80%

Yunai by Virtuals (YUNAI) reāllaika cena ir $0.00292544. Pēdējo 24 stundu laikā YUNAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00273129 līdz augstākajai $ 0.00314944, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YUNAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00559535, savukārt zemākā - $ 0.00164325.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YUNAI ir mainījies par +1.01% pēdējā stundā, par -4.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yunai by Virtuals (YUNAI) tirgus informācija

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

--
----

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Yunai by Virtuals tirgus maksimums ir $ 2.93M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YUNAI apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.93M.

Yunai by Virtuals (YUNAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yunai by Virtuals uz USD bija $ -0.00014962001417952.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yunai by Virtuals uz USD bija $ -0.0009098068.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yunai by Virtuals uz USD bija $ -0.0002006527.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yunai by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00014962001417952-4.86%
30 dienas$ -0.0009098068-31.09%
60 dienas$ -0.0002006527-6.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir Yunai by Virtuals (YUNAI)?

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Yunai by Virtuals (YUNAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Yunai by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yunai by Virtuals (YUNAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yunai by Virtuals (YUNAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yunai by Virtuals prognozes.

Apskati Yunai by Virtuals cenas prognozi!

YUNAI uz vietējām valūtām

Yunai by Virtuals (YUNAI) tokenomika

Yunai by Virtuals (YUNAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YUNAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yunai by Virtuals (YUNAI)

Kāda ir Yunai by Virtuals (YUNAI) vērtība šodien?
Reāllaika YUNAI cena USD ir 0.00292544 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YUNAI uz USD cena?
Pašreizējā YUNAI uz USD cena ir $ 0.00292544. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yunai by Virtuals tirgus maksimums?
YUNAI tirgus maksimums ir $ 2.93M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YUNAI apjoms apgrozībā?
YUNAI apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija YUNAI vēsturiski augstākā cena?
YUNAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00559535 USD apmērā.
Kāda bija YUNAI vēsturiski zemākā cena?
YUNAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00164325 USD.
Kāds ir YUNAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YUNAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YUNAI šogad kāps augstāk?
YUNAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YUNAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Yunai by Virtuals (YUNAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

