YoYo (YOYO) tokenomika
YoYo (YOYO) informācija
YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction.
This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences.
YoYo (YOYO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos YoYo (YOYO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
YoYo (YOYO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
YoYo (YOYO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais YOYO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu YOYO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti YOYO tokenomiku, uzzini YOYO tokena reāllaika cenu!
YOYO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YOYO? Mūsu YOYO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.