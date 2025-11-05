BiržaDEX+
Reāllaika your new savings cena šodien ir 0.00001141 USD. Seko līdzi reāllaika SAVINGS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SAVINGS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SAVINGS

SAVINGS Cenas informācija

Kas ir SAVINGS

SAVINGS Oficiālā tīmekļa vietne

SAVINGS Tokenomika

SAVINGS Cenas prognoze

your new savings logotips

your new savings Cena (SAVINGS)

Nav sarakstā

1 SAVINGS uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.90%1D
USD
your new savings (SAVINGS) Tiešsaistes cenu diagramma
your new savings (SAVINGS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075
24h zemākā
$ 0.00001213
$ 0.00001213$ 0.00001213
24h augstākā

$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075

$ 0.00001213
$ 0.00001213$ 0.00001213

$ 0.00032897
$ 0.00032897$ 0.00032897

$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075

-0.15%

-5.23%

-27.11%

-27.11%

your new savings (SAVINGS) reāllaika cena ir $0.00001141. Pēdējo 24 stundu laikā SAVINGS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001075 līdz augstākajai $ 0.00001213, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SAVINGS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00032897, savukārt zemākā - $ 0.00001075.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SAVINGS ir mainījies par -0.15% pēdējā stundā, par -5.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

your new savings (SAVINGS) tirgus informācija

$ 11.40K
$ 11.40K$ 11.40K

--
----

$ 11.40K
$ 11.40K$ 11.40K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,643.641667
999,646,643.641667 999,646,643.641667

Pašreizējais your new savings tirgus maksimums ir $ 11.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SAVINGS apjoms apgrozībā ir 999.65M ar kopējo apjomu 999646643.641667. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.40K.

your new savings (SAVINGS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas your new savings uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas your new savings uz USD bija $ -0.0000070254.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas your new savings uz USD bija $ -0.0000096129.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas your new savings uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.23%
30 dienas$ -0.0000070254-61.57%
60 dienas$ -0.0000096129-84.25%
90 dienas$ 0--

Kas ir your new savings (SAVINGS)?

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

your new savings (SAVINGS) resurss

Oficiālā interneta vietne

your new savings cenas prognoze (USD)

Kāda būs your new savings (SAVINGS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu your new savings (SAVINGS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa your new savings prognozes.

Apskati your new savings cenas prognozi!

SAVINGS uz vietējām valūtām

your new savings (SAVINGS) tokenomika

your new savings (SAVINGS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SAVINGS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par your new savings (SAVINGS)

Kāda ir your new savings (SAVINGS) vērtība šodien?
Reāllaika SAVINGS cena USD ir 0.00001141 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SAVINGS uz USD cena?
Pašreizējā SAVINGS uz USD cena ir $ 0.00001141. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir your new savings tirgus maksimums?
SAVINGS tirgus maksimums ir $ 11.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SAVINGS apjoms apgrozībā?
SAVINGS apjoms apgrozībā ir 999.65M USD.
Kāda bija SAVINGS vēsturiski augstākā cena?
SAVINGS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00032897 USD apmērā.
Kāda bija SAVINGS vēsturiski zemākā cena?
SAVINGS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001075 USD.
Kāds ir SAVINGS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SAVINGS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SAVINGS šogad kāps augstāk?
SAVINGS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SAVINGS cenas prognozi dziļākai analīzei.
your new savings (SAVINGS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

