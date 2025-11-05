BiržaDEX+
Reāllaika YOUR AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YOURAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YOURAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YOURAI

YOURAI Cenas informācija

Kas ir YOURAI

YOURAI Tehniskais dokuments

YOURAI Oficiālā tīmekļa vietne

YOURAI Tokenomika

YOURAI Cenas prognoze

YOUR AI logotips

YOUR AI Cena (YOURAI)

Nav sarakstā

1 YOURAI uz USD reāllaika cena:

$0.00034906
$0.00034906$0.00034906
-15.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
YOUR AI (YOURAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:40:13 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.53518
$ 0.53518$ 0.53518

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-14.90%

-21.09%

-21.09%

YOUR AI (YOURAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā YOURAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YOURAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.53518, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YOURAI ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par -14.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YOUR AI (YOURAI) tirgus informācija

$ 16.09K
$ 16.09K$ 16.09K

--
----

$ 349.07K
$ 349.07K$ 349.07K

46.10M
46.10M 46.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais YOUR AI tirgus maksimums ir $ 16.09K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YOURAI apjoms apgrozībā ir 46.10M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 349.07K.

YOUR AI (YOURAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas YOUR AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas YOUR AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas YOUR AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas YOUR AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.90%
30 dienas$ 0-32.68%
60 dienas$ 0-50.05%
90 dienas$ 0--

Kas ir YOUR AI (YOURAI)?

AI-driven e-commerce YOUR Protocol is the AI-driven content layer for e-commerce built on Bitcoin and Solana

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

YOUR AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs YOUR AI (YOURAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YOUR AI (YOURAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YOUR AI prognozes.

Apskati YOUR AI cenas prognozi!

YOURAI uz vietējām valūtām

YOUR AI (YOURAI) tokenomika

YOUR AI (YOURAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YOURAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par YOUR AI (YOURAI)

Kāda ir YOUR AI (YOURAI) vērtība šodien?
Reāllaika YOURAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YOURAI uz USD cena?
Pašreizējā YOURAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YOUR AI tirgus maksimums?
YOURAI tirgus maksimums ir $ 16.09K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YOURAI apjoms apgrozībā?
YOURAI apjoms apgrozībā ir 46.10M USD.
Kāda bija YOURAI vēsturiski augstākā cena?
YOURAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.53518 USD apmērā.
Kāda bija YOURAI vēsturiski zemākā cena?
YOURAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir YOURAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YOURAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YOURAI šogad kāps augstāk?
YOURAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YOURAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:40:13 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

