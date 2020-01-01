ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ynUSD Max (YNUSDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ynUSD Max (YNUSDX) informācija

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://yieldnest.finance
Tehniskais dokuments:
https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ynUSD Max (YNUSDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 86.56K
Kopējais apjoms:
$ 84.96K
Apjoms apgrozībā:
$ 84.96K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 86.56K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.021
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.997125
Pašreizējā cena:
$ 1.019
ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YNUSDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YNUSDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YNUSDX tokenomiku, uzzini YNUSDX tokena reāllaika cenu!

YNUSDX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YNUSDX? Mūsu YNUSDX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.