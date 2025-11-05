BiržaDEX+
Reāllaika Yield Optimizer EUR cena šodien ir 1.16 USD. Seko līdzi reāllaika YOEUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YOEUR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Yield Optimizer EUR cena šodien ir 1.16 USD. Seko līdzi reāllaika YOEUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YOEUR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YOEUR

YOEUR Cenas informācija

Kas ir YOEUR

YOEUR Tehniskais dokuments

YOEUR Oficiālā tīmekļa vietne

YOEUR Tokenomika

YOEUR Cenas prognoze

Yield Optimizer EUR logotips

Yield Optimizer EUR Cena (YOEUR)

Nav sarakstā

1 YOEUR uz USD reāllaika cena:

$1.16
$1.16$1.16
-0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:26:27 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24h zemākā
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24h augstākā

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-0.03%

-0.21%

-1.35%

-1.35%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) reāllaika cena ir $1.16. Pēdējo 24 stundu laikā YOEUR tika tirgots robežās no zemākās $ 1.16 līdz augstākajai $ 1.16, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YOEUR visu laiku augstākā cena ir $ 1.19, savukārt zemākā - $ 1.15.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YOEUR ir mainījies par -0.03% pēdējā stundā, par -0.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) tirgus informācija

$ 99.74K
$ 99.74K$ 99.74K

--
----

$ 99.74K
$ 99.74K$ 99.74K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

Pašreizējais Yield Optimizer EUR tirgus maksimums ir $ 99.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YOEUR apjoms apgrozībā ir 86.07K ar kopējo apjomu 86071.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 99.74K.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yield Optimizer EUR uz USD bija $ -0.002526555090867.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yield Optimizer EUR uz USD bija $ -0.0178365080.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yield Optimizer EUR uz USD bija $ -0.0135771040.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yield Optimizer EUR uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.002526555090867-0.21%
30 dienas$ -0.0178365080-1.53%
60 dienas$ -0.0135771040-1.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Yield Optimizer EUR (YOEUR)?

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Yield Optimizer EUR (YOEUR) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Yield Optimizer EUR cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yield Optimizer EUR (YOEUR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yield Optimizer EUR (YOEUR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yield Optimizer EUR prognozes.

Apskati Yield Optimizer EUR cenas prognozi!

YOEUR uz vietējām valūtām

Yield Optimizer EUR (YOEUR) tokenomika

Yield Optimizer EUR (YOEUR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YOEUR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Kāda ir Yield Optimizer EUR (YOEUR) vērtība šodien?
Reāllaika YOEUR cena USD ir 1.16 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YOEUR uz USD cena?
Pašreizējā YOEUR uz USD cena ir $ 1.16. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yield Optimizer EUR tirgus maksimums?
YOEUR tirgus maksimums ir $ 99.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YOEUR apjoms apgrozībā?
YOEUR apjoms apgrozībā ir 86.07K USD.
Kāda bija YOEUR vēsturiski augstākā cena?
YOEUR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.19 USD apmērā.
Kāda bija YOEUR vēsturiski zemākā cena?
YOEUR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.15 USD.
Kāds ir YOEUR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YOEUR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YOEUR šogad kāps augstāk?
YOEUR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YOEUR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:26:27 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

