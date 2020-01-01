Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Yield Optimizer BTC (YOBTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Yield Optimizer BTC (YOBTC) informācija

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://yo.xyz
Tehniskais dokuments:
https://yo.xyz/whitepaper

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 631.36K
$ 631.36K$ 631.36K
Kopējais apjoms:
$ 5.46
$ 5.46$ 5.46
Apjoms apgrozībā:
$ 5.46
$ 5.46$ 5.46
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 631.36K
$ 631.36K$ 631.36K
Visu laiku augstākā cena:
$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370
Visu laiku zemākā cena:
$ 86,670
$ 86,670$ 86,670
Pašreizējā cena:
$ 115,563
$ 115,563$ 115,563

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YOBTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YOBTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YOBTC tokenomiku, uzzini YOBTC tokena reāllaika cenu!

YOBTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YOBTC? Mūsu YOBTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.