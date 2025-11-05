BiržaDEX+
Reāllaika Yeti the Abominable cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YETI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YETI cenas tendenci MEXC.

Yeti the Abominable logotips

Yeti the Abominable Cena (YETI)

Nav sarakstā

1 YETI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Yeti the Abominable (YETI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:58 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yeti the Abominable (YETI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā YETI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YETI visu laiku augstākā cena ir $ 0.249496, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YETI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yeti the Abominable (YETI) tirgus informācija

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Yeti the Abominable tirgus maksimums ir $ 9.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YETI apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.88K.

Yeti the Abominable (YETI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yeti the Abominable uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yeti the Abominable uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yeti the Abominable uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yeti the Abominable uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Yeti the Abominable (YETI)?

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

Yeti the Abominable (YETI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Yeti the Abominable cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yeti the Abominable (YETI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yeti the Abominable (YETI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yeti the Abominable prognozes.

Apskati Yeti the Abominable cenas prognozi!

YETI uz vietējām valūtām

Yeti the Abominable (YETI) tokenomika

Yeti the Abominable (YETI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YETI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yeti the Abominable (YETI)

Kāda ir Yeti the Abominable (YETI) vērtība šodien?
Reāllaika YETI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YETI uz USD cena?
Pašreizējā YETI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yeti the Abominable tirgus maksimums?
YETI tirgus maksimums ir $ 9.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YETI apjoms apgrozībā?
YETI apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija YETI vēsturiski augstākā cena?
YETI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.249496 USD apmērā.
Kāda bija YETI vēsturiski zemākā cena?
YETI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir YETI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YETI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YETI šogad kāps augstāk?
YETI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YETI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:58 (UTC+8)

Atruna

