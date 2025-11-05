BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika YellowFangUSD1 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YFUSD1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YFUSD1 cenas tendenci MEXC.Reāllaika YellowFangUSD1 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YFUSD1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YFUSD1 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YFUSD1

YFUSD1 Cenas informācija

Kas ir YFUSD1

YFUSD1 Oficiālā tīmekļa vietne

YFUSD1 Tokenomika

YFUSD1 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

YellowFangUSD1 logotips

YellowFangUSD1 Cena (YFUSD1)

Nav sarakstā

1 YFUSD1 uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:26:18 (UTC+8)

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-57.99%

-57.99%

YellowFangUSD1 (YFUSD1) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā YFUSD1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YFUSD1 visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YFUSD1 ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -57.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) tirgus informācija

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais YellowFangUSD1 tirgus maksimums ir $ 5.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YFUSD1 apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.50K.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas YellowFangUSD1 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas YellowFangUSD1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas YellowFangUSD1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas YellowFangUSD1 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-96.65%
60 dienas$ 0-95.53%
90 dienas$ 0--

Kas ir YellowFangUSD1 (YFUSD1)?

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

YellowFangUSD1 (YFUSD1) resurss

Oficiālā interneta vietne

YellowFangUSD1 cenas prognoze (USD)

Kāda būs YellowFangUSD1 (YFUSD1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu YellowFangUSD1 (YFUSD1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa YellowFangUSD1 prognozes.

Apskati YellowFangUSD1 cenas prognozi!

YFUSD1 uz vietējām valūtām

YellowFangUSD1 (YFUSD1) tokenomika

YellowFangUSD1 (YFUSD1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YFUSD1 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Kāda ir YellowFangUSD1 (YFUSD1) vērtība šodien?
Reāllaika YFUSD1 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YFUSD1 uz USD cena?
Pašreizējā YFUSD1 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir YellowFangUSD1 tirgus maksimums?
YFUSD1 tirgus maksimums ir $ 5.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YFUSD1 apjoms apgrozībā?
YFUSD1 apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija YFUSD1 vēsturiski augstākā cena?
YFUSD1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija YFUSD1 vēsturiski zemākā cena?
YFUSD1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir YFUSD1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YFUSD1 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YFUSD1 šogad kāps augstāk?
YFUSD1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YFUSD1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:26:18 (UTC+8)

YellowFangUSD1 (YFUSD1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,173.19
$99,173.19$99,173.19

-3.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,171.56
$3,171.56$3,171.56

-9.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.52
$149.52$149.52

-7.40%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1147
$2.1147$2.1147

-7.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$99,173.19
$99,173.19$99,173.19

-3.88%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,171.56
$3,171.56$3,171.56

-9.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$149.52
$149.52$149.52

-7.40%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1147
$2.1147$2.1147

-7.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15632
$0.15632$0.15632

-4.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0384
$2.0384$2.0384

+1,258.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14192
$0.14192$0.14192

+825.16%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000183
$0.000000000183$0.000000000183

+112.79%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009949
$0.009949$0.009949

+70.30%