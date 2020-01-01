Yellow Pepe (YELPE) tokenomika
Yellow Pepe (YELPE) informācija
$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin.
Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency.
Inspired by king of memes this cycle, Pepe.
Yellow Pepe (YELPE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Yellow Pepe (YELPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Yellow Pepe (YELPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Yellow Pepe (YELPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais YELPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu YELPE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti YELPE tokenomiku, uzzini YELPE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.