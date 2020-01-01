yBGT (YBGT) tokenomika

yBGT (YBGT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par yBGT (YBGT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

yBGT (YBGT) informācija

Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain!

yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features.

There are three ways to get yBGT

Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee.

Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT.

Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bearn.sucks/

yBGT (YBGT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos yBGT (YBGT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 872.58K
$ 872.58K$ 872.58K
Kopējais apjoms:
$ 202.46K
$ 202.46K$ 202.46K
Apjoms apgrozībā:
$ 202.46K
$ 202.46K$ 202.46K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 872.58K
$ 872.58K$ 872.58K
Visu laiku augstākā cena:
$ 6.59
$ 6.59$ 6.59
Visu laiku zemākā cena:
$ 4.25
$ 4.25$ 4.25
Pašreizējā cena:
$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

yBGT (YBGT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

yBGT (YBGT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais YBGT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu YBGT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti YBGT tokenomiku, uzzini YBGT tokena reāllaika cenu!

YBGT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YBGT? Mūsu YBGT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.