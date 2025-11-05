BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Yapp Ai cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YAPP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YAPP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Yapp Ai cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika YAPP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YAPP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YAPP

YAPP Cenas informācija

Kas ir YAPP

YAPP Tehniskais dokuments

YAPP Oficiālā tīmekļa vietne

YAPP Tokenomika

YAPP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Yapp Ai logotips

Yapp Ai Cena (YAPP)

Nav sarakstā

1 YAPP uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Yapp Ai (YAPP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:51 (UTC+8)

Yapp Ai (YAPP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yapp Ai (YAPP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā YAPP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YAPP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YAPP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yapp Ai (YAPP) tirgus informācija

$ 4.88K
$ 4.88K$ 4.88K

--
----

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

97.00M
97.00M 97.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Yapp Ai tirgus maksimums ir $ 4.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YAPP apjoms apgrozībā ir 97.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.03K.

Yapp Ai (YAPP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yapp Ai uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yapp Ai uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yapp Ai uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yapp Ai uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0+1.43%
90 dienas$ 0--

Kas ir Yapp Ai (YAPP)?

Yapp AI is an all-in-one platform designed to support everyone in the Web3 ecosystem from projects launching tokens, to influencers and creators, as well as communities and traders seeking real-time insights.

By combining advanced AI analytics with streamlined campaign management, Yapp AI makes attention measurable and rewarding. Projects can create campaigns where creators compete to promote their message, and AI fairly scores each contribution based on genuine impact eliminating guesswork and reducing marketing waste.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Yapp Ai cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yapp Ai (YAPP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yapp Ai (YAPP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yapp Ai prognozes.

Apskati Yapp Ai cenas prognozi!

YAPP uz vietējām valūtām

Yapp Ai (YAPP) tokenomika

Yapp Ai (YAPP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YAPP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yapp Ai (YAPP)

Kāda ir Yapp Ai (YAPP) vērtība šodien?
Reāllaika YAPP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YAPP uz USD cena?
Pašreizējā YAPP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yapp Ai tirgus maksimums?
YAPP tirgus maksimums ir $ 4.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YAPP apjoms apgrozībā?
YAPP apjoms apgrozībā ir 97.00M USD.
Kāda bija YAPP vēsturiski augstākā cena?
YAPP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija YAPP vēsturiski zemākā cena?
YAPP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir YAPP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YAPP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YAPP šogad kāps augstāk?
YAPP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YAPP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:51 (UTC+8)

Yapp Ai (YAPP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,909.02
$101,909.02$101,909.02

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

-2.71%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2461
$2.2461$2.2461

-1.57%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,909.02
$101,909.02$101,909.02

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

-2.71%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2461
$2.2461$2.2461

-1.57%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16485
$0.16485$0.16485

+0.56%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28781
$0.28781$0.28781

+1,776.20%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4475
$1.4475$1.4475

+865.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000035313
$0.0000000035313$0.0000000035313

+152.19%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008112
$0.000008112$0.000008112

+112.52%