BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Yagi The Unbothered cena šodien ir 0.00000888 USD. Seko līdzi reāllaika YAGI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YAGI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Yagi The Unbothered cena šodien ir 0.00000888 USD. Seko līdzi reāllaika YAGI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati YAGI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par YAGI

YAGI Cenas informācija

Kas ir YAGI

YAGI Oficiālā tīmekļa vietne

YAGI Tokenomika

YAGI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Yagi The Unbothered logotips

Yagi The Unbothered Cena (YAGI)

Nav sarakstā

1 YAGI uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:36 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000875
$ 0.00000875$ 0.00000875
24h zemākā
$ 0.0000093
$ 0.0000093$ 0.0000093
24h augstākā

$ 0.00000875
$ 0.00000875$ 0.00000875

$ 0.0000093
$ 0.0000093$ 0.0000093

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

--

-2.41%

-21.18%

-21.18%

Yagi The Unbothered (YAGI) reāllaika cena ir $0.00000888. Pēdējo 24 stundu laikā YAGI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000875 līdz augstākajai $ 0.0000093, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. YAGI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00140152, savukārt zemākā - $ 0.00000736.

Īstermiņa veiktspējas ziņā YAGI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) tirgus informācija

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

--
----

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

Pašreizējais Yagi The Unbothered tirgus maksimums ir $ 8.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. YAGI apjoms apgrozībā ir 999.56M ar kopējo apjomu 999557243.050194. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.88K.

Yagi The Unbothered (YAGI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Yagi The Unbothered uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Yagi The Unbothered uz USD bija $ -0.0000030574.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Yagi The Unbothered uz USD bija $ -0.0000017918.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Yagi The Unbothered uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.41%
30 dienas$ -0.0000030574-34.43%
60 dienas$ -0.0000017918-20.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Yagi The Unbothered (YAGI)?

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Yagi The Unbothered (YAGI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Yagi The Unbothered cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yagi The Unbothered (YAGI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yagi The Unbothered (YAGI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yagi The Unbothered prognozes.

Apskati Yagi The Unbothered cenas prognozi!

YAGI uz vietējām valūtām

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomika

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par YAGI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Yagi The Unbothered (YAGI)

Kāda ir Yagi The Unbothered (YAGI) vērtība šodien?
Reāllaika YAGI cena USD ir 0.00000888 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā YAGI uz USD cena?
Pašreizējā YAGI uz USD cena ir $ 0.00000888. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yagi The Unbothered tirgus maksimums?
YAGI tirgus maksimums ir $ 8.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir YAGI apjoms apgrozībā?
YAGI apjoms apgrozībā ir 999.56M USD.
Kāda bija YAGI vēsturiski augstākā cena?
YAGI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00140152 USD apmērā.
Kāda bija YAGI vēsturiski zemākā cena?
YAGI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000736 USD.
Kāds ir YAGI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu YAGI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai YAGI šogad kāps augstāk?
YAGI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati YAGI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:39:36 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,909.02
$101,909.02$101,909.02

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

-2.71%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2461
$2.2461$2.2461

-1.57%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,909.02
$101,909.02$101,909.02

-1.23%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,331.39
$3,331.39$3,331.39

-5.01%

Solana logotips

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

-2.71%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2461
$2.2461$2.2461

-1.57%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16485
$0.16485$0.16485

+0.56%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28781
$0.28781$0.28781

+1,776.20%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4475
$1.4475$1.4475

+865.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000035313
$0.0000000035313$0.0000000035313

+152.19%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008112
$0.000008112$0.000008112

+112.52%