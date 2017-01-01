XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomika
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) informācija
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem.
$XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand.
🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries.
🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem.
🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement.
How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion.
Meet the Team
XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais XYRA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu XYRA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti XYRA tokenomiku, uzzini XYRA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.