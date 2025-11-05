xSUI Cena (XSUI)
xSUI (XSUI) reāllaika cena ir $1.99. Pēdējo 24 stundu laikā XSUI tika tirgots robežās no zemākās $ 1.87 līdz augstākajai $ 2.11, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XSUI visu laiku augstākā cena ir $ 4.17, savukārt zemākā - $ 1.39.
Īstermiņa veiktspējas ziņā XSUI ir mainījies par +2.74% pēdējā stundā, par -3.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais xSUI tirgus maksimums ir $ 2.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XSUI apjoms apgrozībā ir 1.45M ar kopējo apjomu 1450000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.89M.
Šodien cenas izmaiņas xSUI uz USD bija $ -0.078627633905259.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas xSUI uz USD bija $ -0.8781066040.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas xSUI uz USD bija $ -0.8221621320.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas xSUI uz USD bija $ -1.5244300831004833.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.078627633905259
|-3.79%
|30 dienas
|$ -0.8781066040
|-44.12%
|60 dienas
|$ -0.8221621320
|-41.31%
|90 dienas
|$ -1.5244300831004833
|-43.37%
xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.
In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.
xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.
The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.
And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
