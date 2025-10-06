Reāllaika XSilo cena šodien ir 0.02583713 USD. Seko līdzi reāllaika XSILO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XSILO cenas tendenci MEXC.Reāllaika XSilo cena šodien ir 0.02583713 USD. Seko līdzi reāllaika XSILO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XSILO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XSILO

XSILO Cenas informācija

XSILO Oficiālā tīmekļa vietne

XSILO Tokenomika

XSILO Cenas prognoze

XSilo Cena (XSILO)

1 XSILO uz USD reāllaika cena:

$0.02583713
+8.60%1D
USD
XSilo (XSILO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:30:47 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02361518
24h zemākā
$ 0.02702967
24h augstākā

$ 0.02361518

$ 0.02702967

$ 0.067242

$ 0.02228417

+0.69%

+8.67%

+3.77%

+3.77%

XSilo (XSILO) reāllaika cena ir $0.02583713. Pēdējo 24 stundu laikā XSILO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02361518 līdz augstākajai $ 0.02702967, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XSILO visu laiku augstākā cena ir $ 0.067242, savukārt zemākā - $ 0.02228417.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XSILO ir mainījies par +0.69% pēdējā stundā, par +8.67% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XSilo (XSILO) tirgus informācija

$ 5.29M

--

$ 5.29M

204.73M

204,734,537.181034

Pašreizējais XSilo tirgus maksimums ir $ 5.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XSILO apjoms apgrozībā ir 204.73M ar kopējo apjomu 204734537.181034. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.29M.

XSilo (XSILO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas XSilo uz USD bija $ +0.00206136.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas XSilo uz USD bija $ -0.0156068176.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas XSilo uz USD bija $ -0.0033253574.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas XSilo uz USD bija $ -0.012914546254436686.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00206136+8.67%
30 dienas$ -0.0156068176-60.40%
60 dienas$ -0.0033253574-12.87%
90 dienas$ -0.012914546254436686-33.32%

Kas ir XSilo (XSILO)?

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

XSilo (XSILO) resurss

Oficiālā interneta vietne

XSilo cenas prognoze (USD)

Kāda būs XSilo (XSILO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XSilo (XSILO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XSilo prognozes.

XSILO uz vietējām valūtām

XSilo (XSILO) tokenomika

XSilo (XSILO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XSILO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par XSilo (XSILO)

Kāda ir XSilo (XSILO) vērtība šodien?
Reāllaika XSILO cena USD ir 0.02583713 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XSILO uz USD cena?
Pašreizējā XSILO uz USD cena ir $ 0.02583713. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XSilo tirgus maksimums?
XSILO tirgus maksimums ir $ 5.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XSILO apjoms apgrozībā?
XSILO apjoms apgrozībā ir 204.73M USD.
Kāda bija XSILO vēsturiski augstākā cena?
XSILO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.067242 USD apmērā.
Kāda bija XSILO vēsturiski zemākā cena?
XSILO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02228417 USD.
Kāds ir XSILO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XSILO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XSILO šogad kāps augstāk?
XSILO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XSILO cenas prognozi dziļākai analīzei.
XSilo (XSILO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.