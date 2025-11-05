BiržaDEX+
Reāllaika Xrpatriot cena šodien ir 0.068922 USD. Seko līdzi reāllaika XRPATRIOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XRPATRIOT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XRPATRIOT

XRPATRIOT Cenas informācija

Kas ir XRPATRIOT

XRPATRIOT Oficiālā tīmekļa vietne

XRPATRIOT Tokenomika

XRPATRIOT Cenas prognoze

Xrpatriot logotips

Xrpatriot Cena (XRPATRIOT)

Nav sarakstā

1 XRPATRIOT uz USD reāllaika cena:

$0.068922
$0.068922
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Xrpatriot (XRPATRIOT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:47 (UTC+8)

Xrpatriot (XRPATRIOT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.142747
$ 0.142747

$ 0.064433
$ 0.064433

--

--

-7.48%

-7.48%

Xrpatriot (XRPATRIOT) reāllaika cena ir $0.068922. Pēdējo 24 stundu laikā XRPATRIOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XRPATRIOT visu laiku augstākā cena ir $ 0.142747, savukārt zemākā - $ 0.064433.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XRPATRIOT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -7.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) tirgus informācija

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

$ 1.22M
$ 1.22M

17.76M
17.76M

17,760,000.00000001
17,760,000.00000001

Pašreizējais Xrpatriot tirgus maksimums ir $ 1.22M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XRPATRIOT apjoms apgrozībā ir 17.76M ar kopējo apjomu 17760000.00000001. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.22M.

Xrpatriot (XRPATRIOT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Xrpatriot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Xrpatriot uz USD bija $ -0.0286593528.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Xrpatriot uz USD bija $ -0.0318755427.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Xrpatriot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0286593528-41.58%
60 dienas$ -0.0318755427-46.24%
90 dienas$ 0--

Kas ir Xrpatriot (XRPATRIOT)?

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Xrpatriot (XRPATRIOT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Xrpatriot cenas prognoze (USD)

Kāda būs Xrpatriot (XRPATRIOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Xrpatriot (XRPATRIOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Xrpatriot prognozes.

Apskati Xrpatriot cenas prognozi!

XRPATRIOT uz vietējām valūtām

Xrpatriot (XRPATRIOT) tokenomika

Xrpatriot (XRPATRIOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XRPATRIOT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Xrpatriot (XRPATRIOT)

Kāda ir Xrpatriot (XRPATRIOT) vērtība šodien?
Reāllaika XRPATRIOT cena USD ir 0.068922 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XRPATRIOT uz USD cena?
Pašreizējā XRPATRIOT uz USD cena ir $ 0.068922. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Xrpatriot tirgus maksimums?
XRPATRIOT tirgus maksimums ir $ 1.22M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XRPATRIOT apjoms apgrozībā?
XRPATRIOT apjoms apgrozībā ir 17.76M USD.
Kāda bija XRPATRIOT vēsturiski augstākā cena?
XRPATRIOT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.142747 USD apmērā.
Kāda bija XRPATRIOT vēsturiski zemākā cena?
XRPATRIOT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.064433 USD.
Kāds ir XRPATRIOT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XRPATRIOT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XRPATRIOT šogad kāps augstāk?
XRPATRIOT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XRPATRIOT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:47 (UTC+8)

Xrpatriot (XRPATRIOT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,524.21

$3,297.88

$155.82

$1.0001

$2.2260

$101,524.21

$3,297.88

$2.2260

$155.82

$0.16405

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.9108

$0.12522

$0.0000000000000000000000000259

$0.05928

$0.0000620

