Reāllaika XPLA cena šodien ir 0.02160407 USD. Seko līdzi reāllaika XPLA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XPLA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XPLA

XPLA Cenas informācija

Kas ir XPLA

XPLA Oficiālā tīmekļa vietne

XPLA Tokenomika

XPLA Cenas prognoze

XPLA logotips

XPLA Cena (XPLA)

Nav sarakstā

1 XPLA uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
XPLA (XPLA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:39 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
XPLA (XPLA) reāllaika cena ir $0.02160407. Pēdējo 24 stundu laikā XPLA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02091636 līdz augstākajai $ 0.02465858, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XPLA visu laiku augstākā cena ir $ 1.4, savukārt zemākā - $ 0.02091636.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XPLA ir mainījies par +0.35% pēdējā stundā, par -10.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XPLA (XPLA) tirgus informācija

Pašreizējais XPLA tirgus maksimums ir $ 18.35M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XPLA apjoms apgrozībā ir 849.47M ar kopējo apjomu 1999921732.5821. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.21M.

XPLA (XPLA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas XPLA uz USD bija $ -0.00253623539955612.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas XPLA uz USD bija $ -0.0071968536.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas XPLA uz USD bija $ -0.0062283799.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas XPLA uz USD bija $ -0.01434550398525639.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00253623539955612-10.50%
30 dienas$ -0.0071968536-33.31%
60 dienas$ -0.0062283799-28.82%
90 dienas$ -0.01434550398525639-39.90%

Kas ir XPLA (XPLA)?

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

XPLA (XPLA) resurss

Oficiālā interneta vietne

XPLA cenas prognoze (USD)

Kāda būs XPLA (XPLA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XPLA (XPLA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XPLA prognozes.

Apskati XPLA cenas prognozi!

XPLA uz vietējām valūtām

XPLA (XPLA) tokenomika

XPLA (XPLA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XPLA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par XPLA (XPLA)

Kāda ir XPLA (XPLA) vērtība šodien?
Reāllaika XPLA cena USD ir 0.02160407 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XPLA uz USD cena?
Pašreizējā XPLA uz USD cena ir $ 0.02160407. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XPLA tirgus maksimums?
XPLA tirgus maksimums ir $ 18.35M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XPLA apjoms apgrozībā?
XPLA apjoms apgrozībā ir 849.47M USD.
Kāda bija XPLA vēsturiski augstākā cena?
XPLA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.4 USD apmērā.
Kāda bija XPLA vēsturiski zemākā cena?
XPLA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02091636 USD.
Kāds ir XPLA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XPLA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XPLA šogad kāps augstāk?
XPLA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XPLA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

