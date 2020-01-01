XPi (XPI) tokenomika
XPi (XPI) informācija
$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity.
At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.
XPi (XPI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos XPi (XPI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
XPi (XPI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
XPi (XPI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais XPI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu XPI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti XPI tokenomiku, uzzini XPI tokena reāllaika cenu!
