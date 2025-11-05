BiržaDEX+
Reāllaika Xpedition cena šodien ir 0.02008856 USD. Seko līdzi reāllaika XPED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XPED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XPED

XPED Cenas informācija

Kas ir XPED

XPED Tehniskais dokuments

XPED Oficiālā tīmekļa vietne

XPED Tokenomika

XPED Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Xpedition logotips

Xpedition Cena (XPED)

Nav sarakstā

1 XPED uz USD reāllaika cena:

$0.02008856
$0.02008856
-13.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Xpedition (XPED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:29 (UTC+8)

Xpedition (XPED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02007645
$ 0.02007645
24h zemākā
$ 0.0232822
$ 0.0232822
24h augstākā

$ 0.02007645
$ 0.02007645

$ 0.0232822
$ 0.0232822

$ 0.03393605
$ 0.03393605

$ 0.02007645
$ 0.02007645

+0.04%

-13.71%

-13.76%

-13.76%

Xpedition (XPED) reāllaika cena ir $0.02008856. Pēdējo 24 stundu laikā XPED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02007645 līdz augstākajai $ 0.0232822, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XPED visu laiku augstākā cena ir $ 0.03393605, savukārt zemākā - $ 0.02007645.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XPED ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -13.71% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Xpedition (XPED) tirgus informācija

$ 3.53M
$ 3.53M

--
--

$ 10.04M
$ 10.04M

175.51M
175.51M

500,000,000.0
500,000,000.0

Pašreizējais Xpedition tirgus maksimums ir $ 3.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XPED apjoms apgrozībā ir 175.51M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.04M.

Xpedition (XPED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Xpedition uz USD bija $ -0.00319363769194393.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Xpedition uz USD bija $ -0.0045953605.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Xpedition uz USD bija $ -0.0071930484.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Xpedition uz USD bija $ -0.01370870129660399.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00319363769194393-13.71%
30 dienas$ -0.0045953605-22.87%
60 dienas$ -0.0071930484-35.80%
90 dienas$ -0.01370870129660399-40.56%

Kas ir Xpedition (XPED)?

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Xpedition cenas prognoze (USD)

Kāda būs Xpedition (XPED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Xpedition (XPED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Xpedition prognozes.

Apskati Xpedition cenas prognozi!

XPED uz vietējām valūtām

Xpedition (XPED) tokenomika

Xpedition (XPED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XPED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Xpedition (XPED)

Kāda ir Xpedition (XPED) vērtība šodien?
Reāllaika XPED cena USD ir 0.02008856 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XPED uz USD cena?
Pašreizējā XPED uz USD cena ir $ 0.02008856. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Xpedition tirgus maksimums?
XPED tirgus maksimums ir $ 3.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XPED apjoms apgrozībā?
XPED apjoms apgrozībā ir 175.51M USD.
Kāda bija XPED vēsturiski augstākā cena?
XPED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03393605 USD apmērā.
Kāda bija XPED vēsturiski zemākā cena?
XPED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02007645 USD.
Kāds ir XPED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XPED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XPED šogad kāps augstāk?
XPED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XPED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:29 (UTC+8)

Xpedition (XPED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,438.87

$3,290.00

$155.51

$1.0001

$2.2245

