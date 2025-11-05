BiržaDEX+
Reāllaika Xpanse cena šodien ir 0.00191201 USD. Seko līdzi reāllaika HZN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HZN cenas tendenci MEXC.

Xpanse Cena (HZN)

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Xpanse (HZN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:24:47 (UTC+8)

Xpanse (HZN) Cenas informācija (USD)

Xpanse (HZN) reāllaika cena ir $0.00191201. Pēdējo 24 stundu laikā HZN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00186696 līdz augstākajai $ 0.00203545, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HZN visu laiku augstākā cena ir $ 1.62, savukārt zemākā - $ 0.00168822.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HZN ir mainījies par -2.16% pēdējā stundā, par -5.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Xpanse (HZN) tirgus informācija

Pašreizējais Xpanse tirgus maksimums ir $ 361.19K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HZN apjoms apgrozībā ir 188.91M ar kopējo apjomu 259212710.4218291. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 495.62K.

Xpanse (HZN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Xpanse uz USD bija $ -0.000102636547552794.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Xpanse uz USD bija $ -0.0001792199.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Xpanse uz USD bija $ -0.0003253133.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Xpanse uz USD bija $ -0.000673021391461894.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000102636547552794-5.09%
30 dienas$ -0.0001792199-9.37%
60 dienas$ -0.0003253133-17.01%
90 dienas$ -0.000673021391461894-26.03%

Kas ir Xpanse (HZN)?

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Xpanse (HZN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Xpanse cenas prognoze (USD)

Kāda būs Xpanse (HZN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Xpanse (HZN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Xpanse prognozes.

Apskati Xpanse cenas prognozi!

HZN uz vietējām valūtām

Xpanse (HZN) tokenomika

Xpanse (HZN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HZN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Xpanse (HZN)

Kāda ir Xpanse (HZN) vērtība šodien?
Reāllaika HZN cena USD ir 0.00191201 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HZN uz USD cena?
Pašreizējā HZN uz USD cena ir $ 0.00191201. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Xpanse tirgus maksimums?
HZN tirgus maksimums ir $ 361.19K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HZN apjoms apgrozībā?
HZN apjoms apgrozībā ir 188.91M USD.
Kāda bija HZN vēsturiski augstākā cena?
HZN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.62 USD apmērā.
Kāda bija HZN vēsturiski zemākā cena?
HZN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00168822 USD.
Kāds ir HZN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HZN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HZN šogad kāps augstāk?
HZN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HZN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:24:47 (UTC+8)

Xpanse (HZN) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

