XP Network (XPNET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XP Network (XPNET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XP Network (XPNET) informācija

XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xp.network

XP Network (XPNET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XP Network (XPNET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 332.02K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 712.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 465.67K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.114859
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00030037
Pašreizējā cena:
$ 0.00046574
XP Network (XPNET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XP Network (XPNET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XPNET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XPNET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XPNET tokenomiku, uzzini XPNET tokena reāllaika cenu!

XPNET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XPNET? Mūsu XPNET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.