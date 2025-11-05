BiržaDEX+
Reāllaika XOXNO cena šodien ir 0.01606968 USD. Seko līdzi reāllaika XOXNO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XOXNO cenas tendenci MEXC.

XOXNO logotips

XOXNO Cena (XOXNO)

Nav sarakstā

1 XOXNO uz USD reāllaika cena:

$0.01606968
$0.01606968$0.01606968
-2.60%1D
mexc
USD
XOXNO (XOXNO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:22 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844
24h zemākā
$ 0.01760302
$ 0.01760302$ 0.01760302
24h augstākā

$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844

$ 0.01760302
$ 0.01760302$ 0.01760302

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01518844
$ 0.01518844$ 0.01518844

+1.14%

-2.60%

-10.79%

-10.79%

XOXNO (XOXNO) reāllaika cena ir $0.01606968. Pēdējo 24 stundu laikā XOXNO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01518844 līdz augstākajai $ 0.01760302, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XOXNO visu laiku augstākā cena ir $ 0.291313, savukārt zemākā - $ 0.01518844.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XOXNO ir mainījies par +1.14% pēdējā stundā, par -2.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XOXNO (XOXNO) tirgus informācija

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

66.01M
66.01M 66.01M

99,962,135.8164692
99,962,135.8164692 99,962,135.8164692

Pašreizējais XOXNO tirgus maksimums ir $ 1.06M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XOXNO apjoms apgrozībā ir 66.01M ar kopējo apjomu 99962135.8164692. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.60M.

XOXNO (XOXNO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas XOXNO uz USD bija $ -0.00042902903408251.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas XOXNO uz USD bija $ -0.0072186705.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas XOXNO uz USD bija $ -0.0040205937.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas XOXNO uz USD bija $ -0.01262008302306897.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00042902903408251-2.60%
30 dienas$ -0.0072186705-44.92%
60 dienas$ -0.0040205937-25.01%
90 dienas$ -0.01262008302306897-43.98%

Kas ir XOXNO (XOXNO)?

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

XOXNO cenas prognoze (USD)

Kāda būs XOXNO (XOXNO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XOXNO (XOXNO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XOXNO prognozes.

Apskati XOXNO cenas prognozi!

XOXNO uz vietējām valūtām

XOXNO (XOXNO) tokenomika

XOXNO (XOXNO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XOXNO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par XOXNO (XOXNO)

Kāda ir XOXNO (XOXNO) vērtība šodien?
Reāllaika XOXNO cena USD ir 0.01606968 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XOXNO uz USD cena?
Pašreizējā XOXNO uz USD cena ir $ 0.01606968. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XOXNO tirgus maksimums?
XOXNO tirgus maksimums ir $ 1.06M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XOXNO apjoms apgrozībā?
XOXNO apjoms apgrozībā ir 66.01M USD.
Kāda bija XOXNO vēsturiski augstākā cena?
XOXNO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.291313 USD apmērā.
Kāda bija XOXNO vēsturiski zemākā cena?
XOXNO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01518844 USD.
Kāds ir XOXNO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XOXNO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XOXNO šogad kāps augstāk?
XOXNO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XOXNO cenas prognozi dziļākai analīzei.
XOXNO (XOXNO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,420.30
$3,286.07
$155.45
$1.0001
$2.2230
$101,420.30
$3,286.07
$2.2230
$155.45
$0.16376
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$3.9200
$0.12522
$0.0000000000000000000000000259
$0.05768
$0.0000620
