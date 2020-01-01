XNET Mobile (XNET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XNET Mobile (XNET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
XNET Mobile (XNET) informācija

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers.

The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xnet.company/
Tehniskais dokuments:
https://docs.xnetmobile.com/token/

XNET Mobile (XNET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XNET Mobile (XNET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.17M
Kopējais apjoms:
$ 1.31B
Apjoms apgrozībā:
$ 137.46M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 30.18M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.267945
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01211358
Pašreizējā cena:
$ 0.02309589
XNET Mobile (XNET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XNET Mobile (XNET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XNET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XNET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XNET tokenomiku, uzzini XNET tokena reāllaika cenu!

XNET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XNET? Mūsu XNET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.