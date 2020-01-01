Xitcoin ($XTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Xitcoin ($XTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Xitcoin ($XTC) informācija

Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xitcoin.org/
Tehniskais dokuments:
https://xitcoin.org/files/xitcoin-whitepaper-en.pdf

Xitcoin ($XTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Xitcoin ($XTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 161.39K
Kopējais apjoms:
$ 5.25B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.25B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 161.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00006216
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000976
Pašreizējā cena:
$ 0
Xitcoin ($XTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Xitcoin ($XTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $XTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $XTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $XTC tokenomiku, uzzini $XTC tokena reāllaika cenu!

$XTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $XTC? Mūsu $XTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.