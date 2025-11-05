BiržaDEX+
Reāllaika Xian cena šodien ir 0.00711749 USD. Seko līdzi reāllaika XIAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XIAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XIAN

XIAN Cenas informācija

Kas ir XIAN

XIAN Oficiālā tīmekļa vietne

XIAN Tokenomika

XIAN Cenas prognoze

Xian Cena (XIAN)

1 XIAN uz USD reāllaika cena:

$0.0071235
$0.0071235$0.0071235
-1.20%1D
Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Xian (XIAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:24:07 (UTC+8)

Xian (XIAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00711737
$ 0.00711737$ 0.00711737
24h zemākā
$ 0.01074314
$ 0.01074314$ 0.01074314
24h augstākā

$ 0.00711737
$ 0.00711737$ 0.00711737

$ 0.01074314
$ 0.01074314$ 0.01074314

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.00287465
$ 0.00287465$ 0.00287465

-0.15%

-1.32%

-2.01%

-2.01%

Xian (XIAN) reāllaika cena ir $0.00711749. Pēdējo 24 stundu laikā XIAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00711737 līdz augstākajai $ 0.01074314, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XIAN visu laiku augstākā cena ir $ 0.01092697, savukārt zemākā - $ 0.00287465.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XIAN ir mainījies par -0.15% pēdējā stundā, par -1.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Xian (XIAN) tirgus informācija

$ 123.22K
$ 123.22K$ 123.22K

--
----

$ 791.49K
$ 791.49K$ 791.49K

17.30M
17.30M 17.30M

111,109,835.0
111,109,835.0 111,109,835.0

Pašreizējais Xian tirgus maksimums ir $ 123.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XIAN apjoms apgrozībā ir 17.30M ar kopējo apjomu 111109835.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 791.49K.

Xian (XIAN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Xian uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Xian uz USD bija $ -0.0012445664.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Xian uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Xian uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.32%
30 dienas$ -0.0012445664-17.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Xian (XIAN)?

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Xian (XIAN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Xian cenas prognoze (USD)

Kāda būs Xian (XIAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Xian (XIAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Xian prognozes.

Apskati Xian cenas prognozi!

XIAN uz vietējām valūtām

Xian (XIAN) tokenomika

Xian (XIAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XIAN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Xian (XIAN)

Kāda ir Xian (XIAN) vērtība šodien?
Reāllaika XIAN cena USD ir 0.00711749 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XIAN uz USD cena?
Pašreizējā XIAN uz USD cena ir $ 0.00711749. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Xian tirgus maksimums?
XIAN tirgus maksimums ir $ 123.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XIAN apjoms apgrozībā?
XIAN apjoms apgrozībā ir 17.30M USD.
Kāda bija XIAN vēsturiski augstākā cena?
XIAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01092697 USD apmērā.
Kāda bija XIAN vēsturiski zemākā cena?
XIAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00287465 USD.
Kāds ir XIAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XIAN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XIAN šogad kāps augstāk?
XIAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XIAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:24:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

