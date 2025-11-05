BiržaDEX+
Reāllaika XFROG cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika XFROG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XFROG cenas tendenci MEXC.

XFROG (XFROG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:05:10 (UTC+8)

XFROG (XFROG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.91%

-4.82%

-24.44%

-24.44%

XFROG (XFROG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā XFROG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XFROG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XFROG ir mainījies par +1.91% pēdējā stundā, par -4.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XFROG (XFROG) tirgus informācija

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Pašreizējais XFROG tirgus maksimums ir $ 1.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XFROG apjoms apgrozībā ir 210.00B ar kopējo apjomu 210000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.10M.

XFROG (XFROG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas XFROG uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas XFROG uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas XFROG uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas XFROG uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.82%
30 dienas$ 0-62.99%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir XFROG (XFROG)?

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

XFROG (XFROG) resurss

Oficiālā interneta vietne

XFROG cenas prognoze (USD)

Kāda būs XFROG (XFROG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XFROG (XFROG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XFROG prognozes.

Apskati XFROG cenas prognozi!

XFROG uz vietējām valūtām

XFROG (XFROG) tokenomika

XFROG (XFROG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XFROG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par XFROG (XFROG)

Kāda ir XFROG (XFROG) vērtība šodien?
Reāllaika XFROG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XFROG uz USD cena?
Pašreizējā XFROG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XFROG tirgus maksimums?
XFROG tirgus maksimums ir $ 1.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XFROG apjoms apgrozībā?
XFROG apjoms apgrozībā ir 210.00B USD.
Kāda bija XFROG vēsturiski augstākā cena?
XFROG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija XFROG vēsturiski zemākā cena?
XFROG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir XFROG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XFROG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XFROG šogad kāps augstāk?
XFROG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XFROG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

