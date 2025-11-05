BiržaDEX+
Reāllaika xFractal cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FRACTAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FRACTAL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FRACTAL

FRACTAL Cenas informācija

Kas ir FRACTAL

FRACTAL Oficiālā tīmekļa vietne

FRACTAL Tokenomika

FRACTAL Cenas prognoze

xFractal Cena (FRACTAL)

1 FRACTAL uz USD reāllaika cena:

$0.00047886
$0.00047886
+13.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
xFractal (FRACTAL) Tiešsaistes cenu diagramma
xFractal (FRACTAL) Cenas informācija (USD)

$ 0
$ 0
$ 0

$ 0

$ 0.00201832

$ 0

xFractal (FRACTAL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FRACTAL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FRACTAL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00201832, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FRACTAL ir mainījies par +2.40% pēdējā stundā, par +13.36% pēdējo 24 stundu laikā un par +4.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

$ 476.65K
$ 476.65K

--
--

$ 476.65K
$ 476.65K

999.09M
999.09M

999,092,031.450992
999,092,031.450992

Pašreizējais xFractal tirgus maksimums ir $ 476.65K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FRACTAL apjoms apgrozībā ir 999.09M ar kopējo apjomu 999092031.450992. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 476.65K.

Šodien cenas izmaiņas xFractal uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas xFractal uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas xFractal uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas xFractal uz USD bija $ 0.

Šodien$ 0+13.36%
30 dienas$ 0-69.85%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir xFractal (FRACTAL)?

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Oficiālā interneta vietne

xFractal cenas prognoze (USD)

Kāda būs xFractal (FRACTAL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu xFractal (FRACTAL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa xFractal prognozes.

Apskati xFractal cenas prognozi!

xFractal (FRACTAL) tokenomika

xFractal (FRACTAL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FRACTAL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par xFractal (FRACTAL)

Kāda ir xFractal (FRACTAL) vērtība šodien?
Reāllaika FRACTAL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FRACTAL uz USD cena?
Pašreizējā FRACTAL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir xFractal tirgus maksimums?
FRACTAL tirgus maksimums ir $ 476.65K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FRACTAL apjoms apgrozībā?
FRACTAL apjoms apgrozībā ir 999.09M USD.
Kāda bija FRACTAL vēsturiski augstākā cena?
FRACTAL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00201832 USD apmērā.
Kāda bija FRACTAL vēsturiski zemākā cena?
FRACTAL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FRACTAL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FRACTAL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FRACTAL šogad kāps augstāk?
FRACTAL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FRACTAL cenas prognozi dziļākai analīzei.
