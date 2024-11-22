XENOMORPH (XENO) tokenomika
XENOMORPH (XENO) informācija
Xeno
Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery.
Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms.
Core Project Components:
AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations.
Technological Infrastructure:
By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
XENOMORPH (XENO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos XENOMORPH (XENO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
XENOMORPH (XENO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
XENOMORPH (XENO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais XENO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu XENO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti XENO tokenomiku, uzzini XENO tokena reāllaika cenu!
XENO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XENO? Mūsu XENO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.