Reāllaika XEND IT cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika XEND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XEND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XEND

XEND Cenas informācija

Kas ir XEND

XEND Oficiālā tīmekļa vietne

XEND Tokenomika

XEND Cenas prognoze

XEND IT Cena (XEND)

Nav sarakstā

1 XEND uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.90%1D
mexc
USD
XEND IT (XEND) Tiešsaistes cenu diagramma
XEND IT (XEND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.00%

-4.95%

-22.31%

-22.31%

XEND IT (XEND) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā XEND tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XEND visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XEND ir mainījies par -2.00% pēdējā stundā, par -4.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XEND IT (XEND) tirgus informācija

$ 20.88K
$ 20.88K$ 20.88K

--
----

$ 20.88K
$ 20.88K$ 20.88K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,609.924682
999,999,609.924682 999,999,609.924682

Pašreizējais XEND IT tirgus maksimums ir $ 20.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XEND apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999609.924682. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.88K.

XEND IT (XEND) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas XEND IT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas XEND IT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas XEND IT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas XEND IT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.95%
30 dienas$ 0-41.20%
60 dienas$ 0-30.72%
90 dienas$ 0--

Kas ir XEND IT (XEND)?

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

XEND IT (XEND) resurss

Oficiālā interneta vietne

XEND IT cenas prognoze (USD)

Kāda būs XEND IT (XEND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XEND IT (XEND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XEND IT prognozes.

Apskati XEND IT cenas prognozi!

XEND uz vietējām valūtām

XEND IT (XEND) tokenomika

XEND IT (XEND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XEND tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par XEND IT (XEND)

Kāda ir XEND IT (XEND) vērtība šodien?
Reāllaika XEND cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XEND uz USD cena?
Pašreizējā XEND uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XEND IT tirgus maksimums?
XEND tirgus maksimums ir $ 20.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XEND apjoms apgrozībā?
XEND apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija XEND vēsturiski augstākā cena?
XEND sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija XEND vēsturiski zemākā cena?
XEND sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir XEND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XEND tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XEND šogad kāps augstāk?
XEND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XEND cenas prognozi dziļākai analīzei.
XEND IT (XEND) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

