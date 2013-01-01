XAYA (WCHI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XAYA (WCHI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
XAYA (WCHI) informācija

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xaya.io
Tehniskais dokuments:
https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf

XAYA (WCHI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XAYA (WCHI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.06M
Kopējais apjoms:
$ 77.30M
Apjoms apgrozībā:
$ 57.61M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.766229
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00152533
Pašreizējā cena:
$ 0.03578395
XAYA (WCHI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XAYA (WCHI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WCHI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WCHI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WCHI tokenomiku, uzzini WCHI tokena reāllaika cenu!

WCHI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WCHI? Mūsu WCHI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

