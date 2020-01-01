Xandeum (XAND) tokenomika
Xandeum (XAND) informācija
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is:
Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications.
Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps.
Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset.
Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers.
XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.
Xandeum (XAND) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Xandeum (XAND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Xandeum (XAND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Xandeum (XAND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais XAND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu XAND tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti XAND tokenomiku, uzzini XAND tokena reāllaika cenu!
