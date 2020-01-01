WTF Opossum (WTFO) tokenomika
WTF Opossum (WTFO) informācija
WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.
WTF Opossum (WTFO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos WTF Opossum (WTFO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
WTF Opossum (WTFO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
WTF Opossum (WTFO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WTFO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WTFO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WTFO tokenomiku, uzzini WTFO tokena reāllaika cenu!
WTFO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WTFO? Mūsu WTFO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.