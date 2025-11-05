BiržaDEX+
$0.443794
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:04:50 (UTC+8)

Wrapped Zedxion (WZEDX) Cenas informācija (USD)

$ 0.429187
$ 0.457371
$ 0.429187
$ 0.457371
$ 0.55216
$ 0.223268
Wrapped Zedxion (WZEDX) reāllaika cena ir $0.443794. Pēdējo 24 stundu laikā WZEDX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.429187 līdz augstākajai $ 0.457371, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WZEDX visu laiku augstākā cena ir $ 0.55216, savukārt zemākā - $ 0.223268.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WZEDX ir mainījies par +1.40% pēdējā stundā, par -1.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped Zedxion (WZEDX) tirgus informācija

$ 27.16M

$ 2.00B
61.27M
4,512,781,925.0
Pašreizējais Wrapped Zedxion tirgus maksimums ir $ 27.16M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WZEDX apjoms apgrozībā ir 61.27M ar kopējo apjomu 4512781925.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.00B.

Wrapped Zedxion (WZEDX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped Zedxion uz USD bija $ -0.0074455780695314.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped Zedxion uz USD bija $ -0.0775767888.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Zedxion uz USD bija $ -0.0446831326.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped Zedxion uz USD bija $ -0.0466223375638318.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0074455780695314-1.65%
30 dienas$ -0.0775767888-17.48%
60 dienas$ -0.0446831326-10.06%
90 dienas$ -0.0466223375638318-9.50%

Kas ir Wrapped Zedxion (WZEDX)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped Zedxion cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped Zedxion (WZEDX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped Zedxion (WZEDX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped Zedxion prognozes.

Apskati Wrapped Zedxion cenas prognozi!

WZEDX uz vietējām valūtām

Wrapped Zedxion (WZEDX) tokenomika

Wrapped Zedxion (WZEDX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WZEDX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped Zedxion (WZEDX)

Kāda ir Wrapped Zedxion (WZEDX) vērtība šodien?
Reāllaika WZEDX cena USD ir 0.443794 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WZEDX uz USD cena?
Pašreizējā WZEDX uz USD cena ir $ 0.443794. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped Zedxion tirgus maksimums?
WZEDX tirgus maksimums ir $ 27.16M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WZEDX apjoms apgrozībā?
WZEDX apjoms apgrozībā ir 61.27M USD.
Kāda bija WZEDX vēsturiski augstākā cena?
WZEDX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.55216 USD apmērā.
Kāda bija WZEDX vēsturiski zemākā cena?
WZEDX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.223268 USD.
Kāds ir WZEDX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WZEDX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WZEDX šogad kāps augstāk?
WZEDX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WZEDX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:04:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

