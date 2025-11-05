BiržaDEX+
Reāllaika Wrapped XPL cena šodien ir 0.245446 USD. Seko līdzi reāllaika WXPL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WXPL cenas tendenci MEXC.

Wrapped XPL Cena (WXPL)

1 WXPL uz USD reāllaika cena:

$0.244324
$0.244324
-10.00%1D
Wrapped XPL (WXPL) Tiešsaistes cenu diagramma
Wrapped XPL (WXPL) Cenas informācija (USD)

$ 0.227505
24h zemākā
24h augstākā

+1.85%

-9.03%

-32.95%

-32.95%

Wrapped XPL (WXPL) reāllaika cena ir $0.245446. Pēdējo 24 stundu laikā WXPL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.227505 līdz augstākajai $ 0.276394, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WXPL visu laiku augstākā cena ir $ 1.69, savukārt zemākā - $ 0.227505.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WXPL ir mainījies par +1.85% pēdējā stundā, par -9.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped XPL (WXPL) tirgus informācija

Pašreizējais Wrapped XPL tirgus maksimums ir $ 20.27M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WXPL apjoms apgrozībā ir 82.56M ar kopējo apjomu 82318520.49471787. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.21M.

Wrapped XPL (WXPL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped XPL uz USD bija $ -0.0243821895863906.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped XPL uz USD bija $ -0.1785756363.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped XPL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped XPL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0243821895863906-9.03%
30 dienas$ -0.1785756363-72.75%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped XPL (WXPL)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped XPL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped XPL (WXPL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped XPL (WXPL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped XPL prognozes.

Apskati Wrapped XPL cenas prognozi!

WXPL uz vietējām valūtām

Wrapped XPL (WXPL) tokenomika

Wrapped XPL (WXPL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WXPL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped XPL (WXPL)

Kāda ir Wrapped XPL (WXPL) vērtība šodien?
Reāllaika WXPL cena USD ir 0.245446 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WXPL uz USD cena?
Pašreizējā WXPL uz USD cena ir $ 0.245446. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped XPL tirgus maksimums?
WXPL tirgus maksimums ir $ 20.27M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WXPL apjoms apgrozībā?
WXPL apjoms apgrozībā ir 82.56M USD.
Kāda bija WXPL vēsturiski augstākā cena?
WXPL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.69 USD apmērā.
Kāda bija WXPL vēsturiski zemākā cena?
WXPL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.227505 USD.
Kāds ir WXPL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WXPL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WXPL šogad kāps augstāk?
WXPL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WXPL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

