Reāllaika Wrapped XOC cena šodien ir 0.21986 USD. Seko līdzi reāllaika WXOC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WXOC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Wrapped XOC cena šodien ir 0.21986 USD. Seko līdzi reāllaika WXOC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WXOC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WXOC

WXOC Cenas informācija

Kas ir WXOC

WXOC Tokenomika

WXOC Cenas prognoze

Wrapped XOC Cena (WXOC)

1 WXOC uz USD reāllaika cena:

$0.219849
-5.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Wrapped XOC (WXOC) Tiešsaistes cenu diagramma
Wrapped XOC (WXOC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.216359
24h zemākā
$ 0.234235
24h augstākā

$ 0.216359
$ 0.234235
$ 0.258007
$ 0.20779
+0.95%

-5.50%

-6.45%

-6.45%

Wrapped XOC (WXOC) reāllaika cena ir $0.21986. Pēdējo 24 stundu laikā WXOC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.216359 līdz augstākajai $ 0.234235, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WXOC visu laiku augstākā cena ir $ 0.258007, savukārt zemākā - $ 0.20779.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WXOC ir mainījies par +0.95% pēdējā stundā, par -5.50% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Wrapped XOC (WXOC) tirgus informācija

$ 3.96M
--
$ 3.96M
17.97M
17,958,112.20897934
Pašreizējais Wrapped XOC tirgus maksimums ir $ 3.96M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WXOC apjoms apgrozībā ir 17.97M ar kopējo apjomu 17958112.20897934. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.96M.

Wrapped XOC (WXOC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Wrapped XOC uz USD bija $ -0.0128057611013212.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Wrapped XOC uz USD bija $ -0.0240547286.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped XOC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Wrapped XOC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0128057611013212-5.50%
30 dienas$ -0.0240547286-10.94%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Wrapped XOC (WXOC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Wrapped XOC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Wrapped XOC (WXOC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Wrapped XOC (WXOC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Wrapped XOC prognozes.

Apskati Wrapped XOC cenas prognozi!

WXOC uz vietējām valūtām

Wrapped XOC (WXOC) tokenomika

Wrapped XOC (WXOC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WXOC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Wrapped XOC (WXOC)

Kāda ir Wrapped XOC (WXOC) vērtība šodien?
Reāllaika WXOC cena USD ir 0.21986 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WXOC uz USD cena?
Pašreizējā WXOC uz USD cena ir $ 0.21986. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Wrapped XOC tirgus maksimums?
WXOC tirgus maksimums ir $ 3.96M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WXOC apjoms apgrozībā?
WXOC apjoms apgrozībā ir 17.97M USD.
Kāda bija WXOC vēsturiski augstākā cena?
WXOC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.258007 USD apmērā.
Kāda bija WXOC vēsturiski zemākā cena?
WXOC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.20779 USD.
Kāds ir WXOC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WXOC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WXOC šogad kāps augstāk?
WXOC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WXOC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

