Wrapped stETH (WSTETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped stETH (WSTETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Wrapped stETH (WSTETH) informācija

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings.

Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi.

wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

Wrapped stETH (WSTETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped stETH (WSTETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.00B
$ 17.00B$ 17.00B
Kopējais apjoms:
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
Apjoms apgrozībā:
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.00B
$ 17.00B$ 17.00B
Visu laiku augstākā cena:
$ 7,256.02
$ 7,256.02$ 7,256.02
Visu laiku zemākā cena:
$ 558.54
$ 558.54$ 558.54
Pašreizējā cena:
$ 5,476.61
$ 5,476.61$ 5,476.61

Wrapped stETH (WSTETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped stETH (WSTETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WSTETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WSTETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WSTETH tokenomiku, uzzini WSTETH tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.