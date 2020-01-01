Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Wrapped STEAMX (WSTEAMX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) informācija

A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World!

Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada.

SteamX Token will serve two purposes:

  1. Provide initial holders to Steam Exchange when launched
  2. Make the market for Steam Exchange when launched

Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better!

Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space!

This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://steamexchange.ca/

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.86M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.08285
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.05561
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WSTEAMX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WSTEAMX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WSTEAMX tokenomiku, uzzini WSTEAMX tokena reāllaika cenu!

WSTEAMX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WSTEAMX? Mūsu WSTEAMX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.